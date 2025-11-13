Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    AMADA наказало 13 спортсменов за нарушение антидопинговых правил

    • 13 ноября, 2025
    • 12:07
    AMADA наказало 13 спортсменов за нарушение антидопинговых правил

    Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) за 10 месяцев 2025 года применило санкции в отношении 13 спортсменов.

    Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор агентства Тахмина Тагизаде на церемонии открытия международной конференции "Право и справедливость в спорте: новая антидопинговая рамка", приуроченной к Году Конституции и Суверенитета.

    По ее словам, за указанный период было завершено 17 расследований, в результате которых 13 человек были наказаны за нарушение антидопинговых правил.

    Лента новостей