Алонсо: моя лучшая гонка в 2018 году была в Баку

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Экс-пилот ряда команд Формулы-1 двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо поделился мыслями о минувшем сезоне, отметив, что лучшая гонка в сезоне случилась на Гран-при Азербайджана.

Как передает Report, слова испанского спортсмена приводит издание Marca.

"С точки зрения чувств и ощущений, лучшей гонкой в сезоне стала, вероятно, гонка в Баку. После первого круга мы занимали последнее место, а моя машина была повреждена. Мы не питали особых надежд, но всё же нам удалось финишировать седьмыми. Это была лучшая гонка в моём исполнении за очень долгое время", — сказал Алонсо.

В ходе минувшего сезона Фернандо Алонсо объявил об уходе из Формулы-1 после 2018 года. Вместе с тем испанец не исключает возвращения в чемпионат через год.