Али Цокаев: Постараюсь завоевать золото и на чемпионате мира

Азербайджанский борец Али Цокаев прокомментировал свою победу на чемпионате Европы по вольной борьбе в Тиране.

Как передает Report, об этом он сообщил корреспонденту агентства в Международном аэропорту Гейдар Алиев после возвращения на родину.

"Я впервые участвовал на чемпионате Европы среди взрослых. Очень рад, что в моем дебюте удалось завоевать золотую медаль. В моем успехе большую роль сыграла Федерация борьбы Азербайджана. Эту победу посвящаю Федерации и народу Азербайджана. В дальнейшем тоже постараюсь радовать болельщиков своими золотыми успехами" - сказал он.

Говоря о планах на будущее, спортсмен отметил, что рассчитывает успешно выступить и на чемпионате мира.