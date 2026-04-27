Али Цокаев: Постараюсь завоевать золото и на чемпионате мира
Индивидуальные
- 27 апреля, 2026
- 21:50
Азербайджанский борец Али Цокаев прокомментировал свою победу на чемпионате Европы по вольной борьбе в Тиране.
Как передает Report, об этом он сообщил корреспонденту агентства в Международном аэропорту Гейдар Алиев после возвращения на родину.
"Я впервые участвовал на чемпионате Европы среди взрослых. Очень рад, что в моем дебюте удалось завоевать золотую медаль. В моем успехе большую роль сыграла Федерация борьбы Азербайджана. Эту победу посвящаю Федерации и народу Азербайджана. В дальнейшем тоже постараюсь радовать болельщиков своими золотыми успехами" - сказал он.
Говоря о планах на будущее, спортсмен отметил, что рассчитывает успешно выступить и на чемпионате мира.
Последние новости
22:23
Ливитт: Трамп обсудил предложение Ирана о трехэтапных переговорахДругие страны
22:07
Президент Азербайджана: Мы высоко ценим сотрудничество с Чехией в оборонной промышленностиВнешняя политика
21:59
Газюмов: Сборная Азербайджана по вольной борьбе нацелена на успех на чемпионате мираИндивидуальные
21:52
Белый дом расценивает стрельбу в Вашингтоне, как попытку покушения на ТрампаДругие страны
21:50
Али Цокаев: Постараюсь завоевать золото и на чемпионате мираИндивидуальные
21:39
В Судане боевики атаковали грузовик с гумпомощью ООНДругие страны
21:24
Фото
Сборная Азербайджана, ставшая чемпионом Европы по борьбе, вернулась в БакуИндивидуальные
21:11
Фото
Джевдет Йылмаз: Стратегическая роль Среднего коридора усиливаетсяВ регионе
21:08