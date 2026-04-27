    Али Цокаев: Постараюсь завоевать золото и на чемпионате мира

    Азербайджанский борец Али Цокаев прокомментировал свою победу на чемпионате Европы по вольной борьбе в Тиране.

    Как передает Report, об этом он сообщил корреспонденту агентства в Международном аэропорту Гейдар Алиев после возвращения на родину.

    "Я впервые участвовал на чемпионате Европы среди взрослых. Очень рад, что в моем дебюте удалось завоевать золотую медаль. В моем успехе большую роль сыграла Федерация борьбы Азербайджана. Эту победу посвящаю Федерации и народу Азербайджана. В дальнейшем тоже постараюсь радовать болельщиков своими золотыми успехами" - сказал он.

    Говоря о планах на будущее, спортсмен отметил, что рассчитывает успешно выступить и на чемпионате мира.

    Али Цокаев Вольная борьба
    Avropa çempionu olmuş Ali Tsokayev: Dünya çempionatında da qızıl medal qazanmağa çalışacağam

