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Александр Тараканов: Наша сборная показала превосходный результат на чемпионате Европы

Александр Тараканов: Наша сборная показала превосходный результат на чемпионате Европы Впервые на чемпионате Европы наша сборная показала такой превосходный результат.
Индивидуальные
16 февраля 2024 г. 00:02
Александр Тараканов: Наша сборная показала превосходный результат на чемпионате Европы

Впервые на чемпионате Европы наша сборная показала такой превосходный результат.

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Александр Тараканов.

По его словам, у наших спортсменов были определенные трудности, связанные с травмами: "Но, тем не менее, наши спортсмены справились и показали наивысший результат. Настрой у наших спортсменов хороший. Впереди - Олимпийские игры. Идет отбор, и мы постараемся быть представленными на Олимпийских играх большим составом спортсменов и добиться лучших результатов".

Главный тренер сборной отметил, что и спортсмены, и тренеры работают и прилагают усилия для достижения этой цели: "Хотел бы поблагодарить наше руководство, и, прежде всего, президента федерации Микаила Джаббарова, за создание необходимых нам условий для достижения победы".

Александр Тараканов подчеркнул, что они и дальше будут стараться, чтобы флаг Азербайджана развевался на почетном месте и звучал гимн нашей страны.

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