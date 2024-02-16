Александр Тараканов: Наша сборная показала превосходный результат на чемпионате Европы

Впервые на чемпионате Европы наша сборная показала такой превосходный результат.
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По его словам, у наших спортсменов были определенные трудности, связанные с травмами: "Но, тем не менее, наши спортсмены справились и показали наивысший результат. Настрой у наших спортсменов хороший. Впереди - Олимпийские игры. Идет отбор, и мы постараемся быть представленными на Олимпийских играх большим составом спортсменов и добиться лучших результатов".
Главный тренер сборной отметил, что и спортсмены, и тренеры работают и прилагают усилия для достижения этой цели: "Хотел бы поблагодарить наше руководство, и, прежде всего, президента федерации Микаила Джаббарова, за создание необходимых нам условий для достижения победы".
Александр Тараканов подчеркнул, что они и дальше будут стараться, чтобы флаг Азербайджана развевался на почетном месте и звучал гимн нашей страны.