Александр Тараканов: Наша сборная показала превосходный результат на чемпионате Европы

Впервые на чемпионате Европы наша сборная показала такой превосходный результат.

Впервые на чемпионате Европы наша сборная показала такой превосходный результат.

Как передает Report , об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Александр Тараканов.

По его словам, у наших спортсменов были определенные трудности, связанные с травмами: "Но, тем не менее, наши спортсмены справились и показали наивысший результат. Настрой у наших спортсменов хороший. Впереди - Олимпийские игры. Идет отбор, и мы постараемся быть представленными на Олимпийских играх большим составом спортсменов и добиться лучших результатов".

Главный тренер сборной отметил, что и спортсмены, и тренеры работают и прилагают усилия для достижения этой цели: "Хотел бы поблагодарить наше руководство, и, прежде всего, президента федерации Микаила Джаббарова, за создание необходимых нам условий для достижения победы".

Александр Тараканов подчеркнул, что они и дальше будут стараться, чтобы флаг Азербайджана развевался на почетном месте и звучал гимн нашей страны.