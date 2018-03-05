Александр Лукашенко назначил военного министра спорта и туризма

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ На должность министра спорта и туризма Беларуси назначен Сергей Ковальчук.

Как сообщает Report, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение.

Новый министр заменил ушедшего 15 февраля в отставку Александра Шамко.

Отметим, что Сергей Ковальчук родился 14 августа 1968 года в селе Журавок Ивановского района Брестской области. В 1989 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, в 1999-м - Военную академию Республики Беларусь.

С 1989 по 2004 год служил в Вооруженных cилах. С 2004 года - сотрудник Службы безопасности президента Республики Беларусь.

Награжден орденом "За службу Родине" III степени, медалями "За безупречную службу" I, II и III степеней.