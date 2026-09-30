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    Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана

    Индивидуальные
    • 30 сентября, 2026
    • 14:17
    Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана

    Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

    Сегодня состоялось общее собрание Общественного объединения "Федерация альпинизма Азербайджана".

    После утверждения повестки собрания был представлен отчет о работе, проделанной Общественным объединением за 2022–2026 годы, который был утвержден голосованием.

    Затем были проведены выборы руководства федерации. Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Агакерим Самедзаде был избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана.

    Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана
    Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана
    Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана
    Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана
    Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана
    Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана
    Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана

    Агакерим Самедзаде Федерация альпинизма Азербайджана Министерство молодежи и спорта Азербайджана
    Фото
    Ağakərim Səmədzadə Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının yeni prezidenti seçilib
    Фото
    Aghakarim Samadzada elected President of Azerbaijan Mountaineering Federation
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