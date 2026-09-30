Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Индивидуальные
- 30 сентября, 2026
- 14:17
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Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.
Сегодня состоялось общее собрание Общественного объединения "Федерация альпинизма Азербайджана".
После утверждения повестки собрания был представлен отчет о работе, проделанной Общественным объединением за 2022–2026 годы, который был утвержден голосованием.
Затем были проведены выборы руководства федерации. Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Агакерим Самедзаде был избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана.
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