Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

Сегодня состоялось общее собрание Общественного объединения "Федерация альпинизма Азербайджана".

После утверждения повестки собрания был представлен отчет о работе, проделанной Общественным объединением за 2022–2026 годы, который был утвержден голосованием.

Затем были проведены выборы руководства федерации. Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Агакерим Самедзаде был избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана.