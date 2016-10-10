Президент "Azərsun Holdinq": Я не претендую на то, чтобы возглавлять Федерацию гольфа Азербайджана

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ "Решение о том, буду ли я возглавлять Федерацию гольфа Азербайджана, будет принято государством".

Об этом Report заявил президент "Azərsun Holdinq" Абдулбари Гозал.

По его словам, в случае выбора, он бы отдал предпочтение иностранному директору, чтобы тот развивал гольф в Азербайджане: "Наверное, он бы сделал это лучше меня. Я не претендую на то, чтобы возглавлять Федерацию гольфа Азербайджана. В целях создания в Азербайджане материально-технической базы гольфа, включенного в программу Летних олимпийских игр, был принят ряд мер. В том числе, в прошлом году был сдан построенный "Azərsun Holdinq" на острове Хаял гольф-клуб "Dreamland". Естественно, развитие есть. У нас насчитывается 150 членов. Среди них есть как местные спортсмены, так и иностранцы. Бывает, что в конце недели я не могу найти место для игры. Молодежь приходит и учится. У нас действует Академия гольфа".

Отметим, что с 28 декабря 2001 года Федерацию гольфа Азербайджана возглавляет Анар Мамедов.