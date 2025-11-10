Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Баку в честь Дня государственного флага состоялся велопробег

    • 10 ноября, 2025
    • 16:27
    В Баку в честь Дня государственного флага состоялся велопробег

    9 ноября в честь Дня государственного флага состоялся велопробег, организованный Федерацией велосипедного спорта Азербайджана, Управлением Приморского бульвара и Общественным объединением "Региональное развитие".

    Как сообщает Report, велопробег стартовал с Площади государственного флага.

    Среди участников был министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

    Более 300 профессиональных велосипедистов и любителей, включая паравелосипедистов, проехались по Приморскому бульвару в направлении Парка Победы. От района Crescent Mall до Парка Победы их сопровождали мотоциклисты с флагами Азербайджана.

    Первый вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Сахиб Алекберов отметил, что цель мероприятия - подчеркнуть значение Дня государственного флага, укрепить уважение молодежи к национальным символам, популяризировать велосипедный спорт и использование велодорожек.

    Финиш велопробега состоялся у Триумфальной арки.

    9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə veloyürüş keçirilib

    Лента новостей