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Завтра Crew Dragon с экипажем Inspiration4 вернется на Землю

Завтра Crew Dragon с экипажем Inspiration4 вернется на Землю Космический корабль Crew Dragon, экипаж которого впервые полностью состоит из гражданских лиц, приводнится у побережья штата Флорида в воскресенье.
ИКТ
18 сентября 2021 г. 06:39
Завтра Crew Dragon с экипажем Inspiration4 вернется на Землю

Космический корабль Crew Dragon, экипаж которого впервые полностью состоит из гражданских лиц, приводнится у побережья штата Флорида в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщила компания SpaceX во время сеанса связи с экипажем миссии Inspiration4.

"Приводнение экипажа Inspiration запланировано на завтра, в 16:06 по Тихоокеанскому времени [03:06 - бакинское время, 19 сентября]", - сказал диктор в ходе трансляции. Во время сеанса связи, который длился около 10 минут, четверо космических туристов показали вид из иллюминатора аппарата, рассказали о своих впечатлениях от состояния невесомости, а находящийся на борту сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски сыграл небольшую мелодию на укулеле - родственном гитаре гавайском музыкальном инструменте.

SpaceX в среду вечером осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица. Запуск состоялся в рамках программы Inspiration4, которая стала первой полностью коммерческой миссией астронавтов на орбите. В настоящее время корабль находится на высоте 590 км, что значительно выше орбиты МКС (около 420 км).

В экипаж Crew Dragon помимо Семброски входят 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний Семброски, а также 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Именно он оплатил, не раскрывая сумму, все четыре места на корабле.

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