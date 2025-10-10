Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Завершена программа сертификации и аккредитации участников инновационной экосистемы

    ИКТ
    • 10 октября, 2025
    • 13:58
    Завершена программа сертификации и аккредитации участников инновационной экосистемы

    В рамках сотрудничества Агентства по инновациям и цифровому развитию с Глобальным институтом инноваций и Code Academy состоялось итоговое закрытие Программы сертификации и аккредитации участников инновационной экосистемы.

    В мероприятии приняли участие университеты, участники инновационной экосистемы, центры акселерации и инкубации, а также представители корпоративного сектора.

    Заместитель председателя Агентства Рашад Халыгов, приветствуя участников мероприятия, рассказал о деятельности организации по развитию человеческого капитала в построении инновационной экосистемы. Он отметил, что Агентство совместно с ведущими инновационными центрами мира реализовало программы международной сертификации, подготовки менторов и тренеров, более 200 экспертов приняли участие в таких программах развития, более 30 членов инновационной экосистемы при поддержке организации получили опыт в таких международных программах, как Founders Academy.

    Халыгов также подчеркнул важность для экосистемы программы, реализуемой совместно с Глобальным институтом инноваций: "Благодаря программе наши местные специалисты овладели передовыми знаниями и опытом в применении инноваций в различных областях, таких как образование, государственный сектор, инновации, программы акселерации, инкубации и частный сектор, а также в построении инновационных стратегий, дизайне и оценке инновационных процессов в этих областях".

    В продолжение мероприятия представители Глобального института инноваций и Code Academy выступили с докладами о ходе программы и достигнутых результатах. Затем состоялась презентация проектов участников, получивших сертификаты.

    Отметим, что наряду со специалистами в этой программе приняли участие организации, занимающиеся инновационной деятельностью, которые по итогам программы получили официальную глобальную аккредитацию. 38 специалистов, окончивших программу, получили 45 международных сертификатов, 8 участников экосистемы получили аккредитацию.

    Таким образом, программа позволяет признание на международном уровне не только отдельных лиц, но и организаций. Местные специалисты, получая международные сертификаты, расширяют свои знания и опыт, с другой стороны, компании и организации, проходя аккредитацию, приводят свои показатели качества в соответствие с глобальными стандартами.

    İnnovasiya ekosistemi oyunçularının sertifikatlaşdırılması və akkreditasiyası proqramına yekun vurulub
    Innovation ecosystem certification program held in Azerbaijan

