Замминистра: Защита информпространства - одно из ключевых направлений нацбезопасности Азербайджана

Защита информационного пространства Азербайджана от возможных угроз и атак является одним из основных направлений национальной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

По словам замминистра, стремительное развитие информационных технологий и расширение цифровизации на глобальном уровне приводят к росту числа киберугроз и атак.

"В последние годы развитие цифровых процессов в нашей стране делает вопросы кибербезопасности особенно актуальными. Утвержденные главой государства стратегические и нормативные документы - стратегия по информационной безопасности и кибербезопасности, концепция цифрового развития, стратегия в области искусственного интеллекта - являются наглядным примером внимания, уделяемого цифровизации и защите киберпространства", - подчеркнул С. Асадов.

Он также отметил, что Электронная служба безопасности Министерства цифрового развития и транспорта последовательно реализует просветительские инициативы в сфере информационной безопасности.

"За прошедшие годы было проведено более 40 мероприятий, в ходе которых свыше 40 тысяч учащихся из 78 школ получили знания о кибергигиене и правилах безопасного поведения в онлайн-среде", - добавил замминистра.