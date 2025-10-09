Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Замминистра: Защита информпространства - одно из ключевых направлений нацбезопасности Азербайджана

    ИКТ
    • 09 октября, 2025
    • 10:38
    Замминистра: Защита информпространства - одно из ключевых направлений нацбезопасности Азербайджана

    Защита информационного пространства Азербайджана от возможных угроз и атак является одним из основных направлений национальной безопасности.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

    По словам замминистра, стремительное развитие информационных технологий и расширение цифровизации на глобальном уровне приводят к росту числа киберугроз и атак.

    "В последние годы развитие цифровых процессов в нашей стране делает вопросы кибербезопасности особенно актуальными. Утвержденные главой государства стратегические и нормативные документы - стратегия по информационной безопасности и кибербезопасности, концепция цифрового развития, стратегия в области искусственного интеллекта - являются наглядным примером внимания, уделяемого цифровизации и защите киберпространства", - подчеркнул С. Асадов.

    Он также отметил, что Электронная служба безопасности Министерства цифрового развития и транспорта последовательно реализует просветительские инициативы в сфере информационной безопасности.

    "За прошедшие годы было проведено более 40 мероприятий, в ходе которых свыше 40 тысяч учащихся из 78 школ получили знания о кибергигиене и правилах безопасного поведения в онлайн-среде", - добавил замминистра.

    CIDC-2025 Самеддин Асадов кибербезопасность
    Nazir müavini: "İnformasiya məkanının qorunması Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin əsas istiqamətlərindən biridir"
    Deputy minister: Protecting information space among key areas of Azerbaijan's national security

    Последние новости

    11:31

    Индия признала три сиропа от кашля токсичными после смерти 17 детей

    Другие страны
    11:30

    Азербайджан обсудил с Кувейтом сотрудничество в транспортной и транзитной сферах

    Бизнес
    11:28

    III Игры СНГ: Азербайджан завоевали больше медалей, чем на предыдущих играх вместе взятых

    Индивидуальные
    11:26

    Али Нагиев: СГБ предотвратила ряд киберугроз против критической инфраструктуры

    Внутренняя политика
    11:25

    Мидета Калопер: Судьбы пропавших без вести – приоритетный вопрос и для БиГ

    Внешняя политика
    11:23

    Эльнур Алиев: Государственно-частное партнерство может создать новый этап в кибербезопасности

    ИКТ
    11:21

    В Армении конфискуют у экс-министра культуры почти $62 тыс.

    В регионе
    11:20

    Нуриев: При обновлении закона о платежных услугах Азербайджану следует учитывать принципы ЕС PSD3

    Финансы
    11:08

    Дочь пропавшего без вести: Освобождение Карабаха возродило наши надежды

    Внутренняя политика
    Лента новостей