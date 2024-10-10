Замминистра: В myGov на сегодняшний день зарегистрированы 600 тыс. пользователей

В настоящее время в портале электронного правительства myGov зарегистрированы 600 тыс. пользователей.

В настоящее время в портале электронного правительства myGov зарегистрированы 600 тыс. пользователей.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на инновационном саммите INMerge, проходящем в Баку при организации PAŞA Holding.

По его словам, myGov позволяет гражданам Азербайджана в цифровом формате решать вопросы, связанные с рождением ребенка, заключением брака, смертью члена семьи.

"Кроме того, на портале доступно более 40 видов документов, включая цифровые удостоверения личности, свидетельства о браке, рождении и смерти.

До конца 2023 года планируется перевести в цифровой формат через myGov 15% государственных услуг, которыми пользуются граждане Азербайджана, что значительно упростит взаимодействие населения с госорганами".