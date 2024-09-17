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Замминистра: В Азербайджане к 2025 году 15% госуслуг станут цифровыми

Замминистра: В Азербайджане к 2025 году 15% госуслуг станут цифровыми 10:26
ИКТ
17 сентября 2024 г. 10:56
Замминистра: В Азербайджане к 2025 году 15% госуслуг станут цифровыми

В Азербайджане до конца 2024 года планируется перевести в цифровой формат 15% государственных услуг, предоставляемых гражданам.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на церемонии презентации обновленной платформы цифрового правительства mygov.

"Цифровизация становится ведущей силой экономического развития Азербайджана, делая информацию и услуги доступными для простых граждан и предпринимателей. Наша стратегия построена на трех основных векторах: цифровое правительство, цифровое общество и цифровой бизнес", - отметил замминистра.

По его словам, построение цифрового правительства предполагает полную цифровизацию государственных услуг и внутренних процессов, обеспечение перехода к безбумажному правительству путем повышения доступности услуг и информации: "Для повышения эффективности обмена данными между государственными информационными ресурсами и системами, а также оптимизации управления при оказании электронных услуг населению, представлена Национальная система обмена информацией Digital Bridge, которая позволяет осуществлять быстрый обмен данными между госорганами, увеличив пропускную способность в 4 раза. В систему интегрировано более 100 информационных систем 70 ведомств".

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Версия на английском языке Deputy minister: 15% of government services in Azerbaijan to become digital by 2025
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Bu ilin sonuna qədər xidmətlərin 15 %-i rəqəmsal olacaq"

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