Джамиль Манизаде: Транзитный сегмент обеспечил 90% прироста пассажиропотока AZAL в 2026 году

Объем перевозок ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) за период с января по октябрь 2026 года достиг 3 661 630 пассажиров, продемонстрировав прирост в 6% относительно аналогичного периода прошлого года.

Как передает Report, об этом написал коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде в соцсети.

Согласно статистике авиакомпании, в абсолютном выражении число перевезенных пассажиров за отчетные 10 месяцев увеличилось на 193 219 человек. Число совершенных рейсов также продемонстрировало рост на 8%, составив 31 481 - это на 2 204 полета больше в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

По словам Д. Манизаде, основным фактором увеличения пассажиропотока выступил транзитный сегмент, на долю которого пришлось около 90% всего прироста.

Число трансферных пассажиров возросло на 23% (или на 172 925 человек), достигнув отметки в 924 078. Удельный вес транзита в общей структуре перевозок поднялся с 22% до 25%: на сегодняшний день каждый четвертый клиент AZAL совершает транзитный перелет.

"В среднем на протяжении первых десяти месяцев транзитными рейсами через Баку ежедневно пользовались свыше 3 тыс. пассажиров, что приблизительно на 570 человек больше прошлогоднего уровня", - подчеркнул коммерческий директор AZAL.

Наибольшую динамику продемонстрировали ключевые региональные направления, проходящие через столичный аэропорт. В частности, по маршруту Дели-Тбилиси было перевезено 12 851 транзитных пассажиров (увеличение в 18,6 раза год к году), Кишинев-Дели - 6 408 (рост в 9,6 раза), Алматы-Джидда - 7 792 (+341%), а на направлении Дели-Тель-Авив - 9 773 (+176%).

Устойчивая положительная тенденция сохранилась и в октябре по пяти приоритетным маршрутам: Дели-Тбилиси - 1 404 транзитных пассажира (+527%), Астана-Тбилиси - 1 270 (+290%), Дели-Тель-Авив - 1 757 (+104%), Кишинев-Дели - 1 015 (+915%), а также новое направление Джидда-Шымкент - 1 122. Суммарный пассажиропоток по указанным маршрутам в октябре составил 6 568 человек, что более чем вчетверо превосходит результат аналогичного месяца прошлого года (1 510 человек).

Помимо этого, за январь-октябрь авиакомпания увеличила среднесуточный налет воздушных судов всего парка с 8,9 до 9,8 блок/часов. Для самолетов семейства Airbus (без учета бортов, привлеченных на условиях аренды с экипажем) данный показатель вырос с 9,3 до 11 часов.