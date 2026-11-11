НАК предупредил о фишинговых атаках от имени Azparking

Национальное агентство по кибербезопасности (НАК) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупреждает о фишинговых атаках против граждан от имени сервиса Azparking.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, кибермошенники рассылают с иностранных номеров поддельные сообщения о неоплаченной парковке. В них под предлогом неудачного платежа указываются фиктивные дата парковки и сумма задолженности (например, 0,7 маната).

Пользователям предлагается совершить оплату через ссылки, выдаваемые за официальные, но при переходе по которым у пользователей запрашивают государственный регистрационный номер автомобиля, номер мобильного телефона и данные банковской карты. В результате мошенники похищают банковские реквизиты граждан и присваивают их денежные средства.

НАК призывает граждан быть бдительными и соблюдать следующие рекомендации:

- Не доверяйте уведомлениям, поступающим с личных или неизвестных номеров с кодами иностранных государств. Официальные уведомления с таких номеров не рассылаются.

- Не переходите по ссылкам из SMS и мессенджеров, особенно если они содержат подозрительные доменные имена (например, .top, .xyz и другие).

- Проверяйте официальное доменное имя "Azparking" или государственных платежных систем в адресной строке браузера.

- Ни в коем случае не вводите на подозрительных веб-страницах государственный регистрационный номер автомобиля, номер мобильного телефона, данные банковской карты, срок ее действия, код CVV/CVC или коды двухэтапной проверки, полученные по SMS.

Для проверки задолженности за парковку и оплаты рекомендуется использовать официальное мобильное приложение Azparking или государственные платежные порталы.