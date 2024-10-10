Замминистра: В Азербайджане до конца 2024 года все села будут обеспечены высокоскоростным интернетом

12:46

В Азербайджане до конца 2024 года все села будут обеспечены высокоскоростным интернетом.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на инновационном саммите INMerge в Баку.

По его словам, высокоскоростной Интернет влияет на формирование инклюзивного общества.

Замминистра отметил, что одной из основных целей является расширение охвата числа пользователей интернетом и обеспечения доступа населения к цифровым услугам. В частности, к доступу к платформам Mygov и Sima посредством беспакетного интернета.