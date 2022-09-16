Замминистра: С развитием цифрового правительства можно сократить расходы

"С развитием цифрового правительства можно добиться ряда успехов, сократить расходы".
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов.
"Сделав доступным больший объем данных, развив партнерство между государственным и частным секторами, улучшив аналитику данных, искусственный интеллект, а также алгоритмы, основанные на других данных, мы сможем сократить общие государственные расходы, точно прогнозировать экономический рост, отслеживать экономические процессы в режиме реального времени. Как министерство мы начали совместно с нашими учреждениями реализовывать проекты для достижения цифровой трансформации и цифрового правительства. Министерство цифрового развития и транспорта проводит совместную работу с внутренними структурами для цифровой трансформации и формирования цифрового правительства. Во-первых, в соответствии с указом президента страны от 3 июня 2019 года, в настоящее время мы переводим правительственные учреждения в облачную систему посредством ООО "Азинтелеком". Информационные системы и ресурсы более 70 государственных структур полностью или частично размещены в дата-центре. Второй важный проект - SIMA. Его загрузка на мобильные устройства превысила 50 тысяч, 12 государственных и частных учреждений интегрированы в SIMA. Более 70 организаций завершают процесс интеграции", - отметил он.