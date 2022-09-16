Замминистра: С развитием цифрового правительства можно сократить расходы

"С развитием цифрового правительства можно добиться ряда успехов, сократить расходы".

"С развитием цифрового правительства можно добиться ряда успехов, сократить расходы".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов.

"Сделав доступным больший объем данных, развив партнерство между государственным и частным секторами, улучшив аналитику данных, искусственный интеллект, а также алгоритмы, основанные на других данных, мы сможем сократить общие государственные расходы, точно прогнозировать экономический рост, отслеживать экономические процессы в режиме реального времени. Как министерство мы начали совместно с нашими учреждениями реализовывать проекты для достижения цифровой трансформации и цифрового правительства. Министерство цифрового развития и транспорта проводит совместную работу с внутренними структурами для цифровой трансформации и формирования цифрового правительства. Во-первых, в соответствии с указом президента страны от 3 июня 2019 года, в настоящее время мы переводим правительственные учреждения в облачную систему посредством ООО "Азинтелеком". Информационные системы и ресурсы более 70 государственных структур полностью или частично размещены в дата-центре. Второй важный проект - SIMA. Его загрузка на мобильные устройства превысила 50 тысяч, 12 государственных и частных учреждений интегрированы в SIMA. Более 70 организаций завершают процесс интеграции", - отметил он.