Замминистра: К разработке концепций "умного города" и "умного села" привлечены зарубежные эксперты

К разработке концепций “Умный город” и “Умное село” в Азербайджане привлечена рабочая группа, состоящая из руководителей и экспертов различных государственных структур, а также авторитетные зарубежные эксперты.

К разработке концепций “Умный город” и “Умное село” в Азербайджане привлечена рабочая группа, состоящая из руководителей и экспертов различных государственных структур, а также авторитетные зарубежные эксперты.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на семинаре на тему "Цифровое развитие и приоритеты в сфере транспорта в Азербайджане" в Баку.

"Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 19 апреля 2021 года началась подготовка концепций. На их основе будут отстроены освобожденные от оккупации территории. В недавнем интервью местным телеканалам глава государства подчеркнул важность строительства инфраструктуры таким образом, чтобы в полной мере обеспечить комфорт людей. Согласно концепциям, разработанным на основе передового опыта Великобритании, Германии, Дании, Испании, Сингапура, Южной Кореи, Индии, ОАЭ и других стран, "умные пространства" должны служить повышению уровня жизни граждан, технологическому развитию и повышению доступности общественных услуг, обеспечению устойчивого развития, созданию условий для экономического и инновационного развития", - отметил он.