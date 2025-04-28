Замминистра: Частный сектор должен смело подходить к расширению применения искусственного интеллекта

В Азербайджане необходимо увеличить объем инвестиций в цифровые решения и инновационные технологии как на государственном уровне, так и в частном секторе.

В Азербайджане необходимо увеличить объем инвестиций в цифровые решения и инновационные технологии как на государственном уровне, так и в частном секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на конференции "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места".

По его словам, это не только вопрос технологической модернизации, но и ключевой инструмент для создания новых рабочих мест, повышения производительности и обеспечения устойчивого развития.

"На фоне новых вызовов конкурентоспособная экономика возможна только при гибкой адаптации к технологиям и открытом подходе к инновациям. Я хочу обратиться к представителям частного сектора: подходите смелее к расширению сфер применения искусственного интеллекта для повышения уровня обслуживания и операционной эффективности. Государство готово выслушать и поддержать вас через стимулирующие инициативы", - отметил Эльнур Алиев.

Замминистра также подчеркнул необходимость объединения усилий государства и бизнеса в сфере совершенствования навыков (upskilling), приобретения новых навыков (reskilling) и развития обучения на протяжении всей жизни: "Такой подход даст мощный импульс формированию устойчивой и гибкой экономики нашей страны, основанной на новых реалиях".