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Замминистра: Частный сектор должен смело подходить к расширению применения искусственного интеллекта

Замминистра: Частный сектор должен смело подходить к расширению применения искусственного интеллекта В Азербайджане необходимо увеличить объем инвестиций в цифровые решения и инновационные технологии как на государственном уровне, так и в частном секторе.
ИКТ
28 апреля 2025 г. 13:27
Замминистра: Частный сектор должен смело подходить к расширению применения искусственного интеллекта

В Азербайджане необходимо увеличить объем инвестиций в цифровые решения и инновационные технологии как на государственном уровне, так и в частном секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на конференции "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места".

По его словам, это не только вопрос технологической модернизации, но и ключевой инструмент для создания новых рабочих мест, повышения производительности и обеспечения устойчивого развития.

"На фоне новых вызовов конкурентоспособная экономика возможна только при гибкой адаптации к технологиям и открытом подходе к инновациям. Я хочу обратиться к представителям частного сектора: подходите смелее к расширению сфер применения искусственного интеллекта для повышения уровня обслуживания и операционной эффективности. Государство готово выслушать и поддержать вас через стимулирующие инициативы", - отметил Эльнур Алиев.

Замминистра также подчеркнул необходимость объединения усилий государства и бизнеса в сфере совершенствования навыков (upskilling), приобретения новых навыков (reskilling) и развития обучения на протяжении всей жизни: "Такой подход даст мощный импульс формированию устойчивой и гибкой экономики нашей страны, основанной на новых реалиях".

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Версия на английском языке Azerbaijani deputy minister calls for bold private sector approach to AI application
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Özəl sektor süni intellektin tətbiqini genişləndirməyə cəsarətlə yanaşmalıdır"

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