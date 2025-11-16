Замминистра: Азербайджан станет цифровым мостом между Востоком и Западом

В стремительно развивающемся мире наряду с имеющимся опытом требуются новые идеи для эффективного внедрения искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов на Глобальном дне молодежи, проходящем в Баку.

По его словам, сегодняшнее мероприятие дает старт новому движению: "Завтра начинает свою работу Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций (WTDC-25). Мы собрали тех людей, которые будут строить цифровое будущее. Повестка WTDC связана с универсальной, осмысленной и доступной связью, инклюзивным и устойчивым цифровым будущим. Это не просто мир, а ожидаемая реальность, которую может воплотить в жизнь только поколение с прогрессивным мышлением".

С. Асадов отметил, что в настоящее время наряду с опытом требуются новые идеи для преодоления цифрового разрыва, обеспечения связанности и эффективного внедрения искусственного интеллекта: "Сегодняшнее мероприятие - это место для начала реализации этих идей. Азербайджан на протяжении веков играл ключевую роль моста между Востоком и Западом в рамках Шелкового пути. Сегодня реализуется международный проект цифровой Шелковый путь (Digital Silk Way). Он создает телекоммуникационный коридор между Востоком и Европой через Азербайджан и соседние страны с помощью оптоволоконных кабелей, проходящих по дну Каспийского моря. Мы не просто говорим о связи, мы ее строим".