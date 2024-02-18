Япония запустит первый в мире деревянный спутник

Японские ученые из Киотского университета создали первый в мире деревянный космический спутник LignoSat.

Японские ученые из Киотского университета создали первый в мире деревянный космический спутник LignoSat.

Как передает Report со ссылкой на газету The Guardian, LignoSat изготовлен из древесины магнолии, которая показала лучшие результаты на стабильность и устойчивость к растрескиванию в ходе годичных тестов, проведенных на борту Международной космической станции.

По словам создателей, деревянный зонд должен решить две проблемы - экономию ресурсов и снижение воздействия на экологию.

"Все спутники при возвращении в атмосферу Земли сгорают и создают крошечные частицы оксида алюминия, которые будут плавать в верхних слоях атмосферы в течение многих лет. В конечном итоге это повлияет на окружающую среду Земли", - предупредил японский астронавт и аэрокосмический инженер из Киотского университета Такао Дои.

LignoSat должен быть запущен на орбиту летом 2024 года. Его доставит туда корабль снабжения МКС Orbital Sciences Cygnus либо ракета SpaceX Dragon.

Создатели зонда рассчитывают, что деревянный спутник проведет в околоземном пространстве не менее шести месяцев.