Yandex потерял 13% своей доли рынка в Азербайджане за месяц

В сентябре этого года доля поисковой системы Google на всех платформах (компьютерах, мобильных устройствах и планшетах) в Азербайджане составила 82,91%, что на 2,19 процентных пункта больше, чем в августе, и на 4,71 процентных пункта меньше по сравнению с сентябрем 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на недавний отчет агентства Statcounter.

Доля рынка Yandex, занимающего второе место, выросла на 2,13 процентных пункта за месяц и на 4,03 процентных пункта за год, составив 14,64%. Таким образом, доля рынка этой поисковой системы уменьшилась на 13% за месяц.

Доля рынка Bing, расположившегося на следующем месте, выросла на 0,10 процентных пункта в месячном сравнении и на 0,34 процентных пункта в годовом, составив 1,41%.

Рыночная доля Yahoo, занимающего четвертое место, осталась стабильной за месяц, а в годовом сравнении увеличилась на 0,11 процентных пункта, составив 0,52%.

Замыкающая пятерку лидеров поисковая система DuckDuckGo имеет долю рынка 0,46%, которая уменьшилась на 0,12 процентных пункта за месяц и увеличилась на 0,22 процентных пункта в годовом сравнении.