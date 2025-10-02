İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    "Yandex" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 13 %-ni itirib

    İKT
    • 02 oktyabr, 2025
    • 11:37
    Yandex bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 13 %-ni itirib

    Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanda bütün platformalarda (kompüter, mobil cihazlar və planşetlərdə) "Google" axtarış sisteminin bazar payı 82,91 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, avqust ayına nisbətən 2,19 faiz bəndi çox, 2024-cü ilin sentyabr ayı ilə müqayisədə 4,71 faiz bəndi azdır.

    İkinci pillədəki "Yandex"in bazar payı ay ərzində 2,13 faiz bəndi, illik isə 4,03 faiz bəndi artaraq 14,64 % olub. Beləliklə bu axtarış sistemin bazar payı 1 ay ərzində 13 % azalıb.

    Növbəti yerdə qərarlaşan "Bing"in bazar payı aylıq müqayisədə 0,10 faiz bəndi, illik isə 0,34 faiz bəndi artaraq 1,41 %-də qərarlaşıb.

    Dördüncü yerdəki "Yahoo"nun bazar payı ay ərzində sabit qalıb, illik müqayisədə isə 0,11 faiz bəndi artaraq 0,52 % təşkil edib.

    İlk beşliyi qapadan "DuckDuckGo"nun bazar payı ay ərzində 0,12 faiz bəndi azalaraq, illik müqayisədə isə 0,22 faiz bəndi artaraq 0,46% olub.

    Azərbaycan axtarış sistemi bazar payı Google Yandex bing yahoo
    Yandex потерял 13% своей доли рынка в Азербайджане за месяц

