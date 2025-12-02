Yahoo потеряла 28% своей доли рынка в Азербайджане в ноябре

В ноябре этого года доля рынка поисковой системы Google на всех платформах (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) в Азербайджане составила 79,38%.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет агентства Statcounter, это на 2,54 процентных пункта меньше, чем в октябре, и на 4,8 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

Доля рынка Yandex, занимающего второе место, увеличилась за месяц на 2,71 процентных пункта, а за год - на 4,31 процентных пункта, достигнув 18,34%.

Доля рынка Bing, расположившегося на третьем месте, увеличилась на 0,01 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,53 процентных пункта за год, составив 1,5%.

Рыночная доля DuckDuckGo, занимающего четвертое место, за месяц уменьшилась на 0,08 процентных пункта, но в годовом сравнении увеличилась на 0,05 процентных пункта, до 0,4%.

Доля рынка Yahoo, замыкающего первую пятерку, уменьшилась за месяц на 0,12 процентных пункта и на столько же в годовом сравнении, составив 0,31%. Таким образом, доля рынка этой поисковой системы сократилась на 28% за последний месяц.