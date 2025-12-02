İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Yahoo" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 28 %-ni itirib

    İKT
    • 02 dekabr, 2025
    • 18:22
    Yahoo bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 28 %-ni itirib

    Bu ilin noyabr ayında Azərbaycanda bütün platformalarda (kompüter, mobil cihazlar və planşetlərdə) "Google" axtarış sisteminin bazar payı 79,38 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, oktyabr ayına nisbətən 2,54 faiz bəndi, 1 il əvvəlin göstəricisi ilə müqayisədə 4,8 faiz bəndi azdır.

    İkinci pillədəki "Yandex"in bazar payı ay ərzində 2,71 faiz bəndi, illik isə 4,31 faiz bəndi artaraq 18,34 % olub.

    Növbəti yerdə qərarlaşan "Bing"in bazar payı aylıq müqayisədə 0,01 faiz bəndi, illik isə 0,53 faiz bəndi artaraq 1,5 %-də qərarlaşıb.

    Dördüncü yerdəki "DuckDuckGo"nun bazar payı ay ərzində 0,08 faiz bəndi azalaraq, illik müqayisədə isə 0,05 faiz bəndi artaraq 0,4 % təşkil edib.

    İlk beşliyi qapadan "Yahoo"nun bazar payı ay ərzində 0,12 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 0,12 faiz bəndi azalaraq 0,31 % olub. Beləliklə bu axtarış sistemin bazar payı son 1 ayda 28 % azalıb.

    Statcounter Azərbaycan axtarış sistemi Google Yandex yahoo DuckDuckGo bing
    Yahoo потеряла 28% своей доли рынка в Азербайджане в ноябре

    Son xəbərlər

    18:58

    KİV: Uitkoff və Kuşner Avropada Zelenski ilə görüşə bilər

    Digər ölkələr
    18:55

    Zelenski: Ukrayna ABŞ ilə daha yüksək səviyyədə görüşməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    18:54

    Azərbaycan millisi "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirinin qalibi olub

    Futbol
    18:44

    İsrail Qəzza zolağından daha bir girovun qalıqlarını təhvil alıb

    Digər ölkələr
    18:42
    Foto

    Azərbaycan Aİ ilə elektrik enerjisinin ixracını təmin edəcək layihənin icrasını müzakirə edib

    Energetika
    18:34

    NATO Baş katibi: Qara dənizdə gəmilərə edilən hücumlar təhlükəsizliyə təhdidi nümayiş etdirir

    Digər ölkələr
    18:26

    Azərbaycanda daha 40 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

    Biznes
    18:22

    "Yahoo" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 28 %-ni itirib

    İKT
    18:15

    Superliqa klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti