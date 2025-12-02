"Yahoo" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 28 %-ni itirib
- 02 dekabr, 2025
- 18:22
Bu ilin noyabr ayında Azərbaycanda bütün platformalarda (kompüter, mobil cihazlar və planşetlərdə) "Google" axtarış sisteminin bazar payı 79,38 % təşkil edib.
"Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, oktyabr ayına nisbətən 2,54 faiz bəndi, 1 il əvvəlin göstəricisi ilə müqayisədə 4,8 faiz bəndi azdır.
İkinci pillədəki "Yandex"in bazar payı ay ərzində 2,71 faiz bəndi, illik isə 4,31 faiz bəndi artaraq 18,34 % olub.
Növbəti yerdə qərarlaşan "Bing"in bazar payı aylıq müqayisədə 0,01 faiz bəndi, illik isə 0,53 faiz bəndi artaraq 1,5 %-də qərarlaşıb.
Dördüncü yerdəki "DuckDuckGo"nun bazar payı ay ərzində 0,08 faiz bəndi azalaraq, illik müqayisədə isə 0,05 faiz bəndi artaraq 0,4 % təşkil edib.
İlk beşliyi qapadan "Yahoo"nun bazar payı ay ərzində 0,12 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 0,12 faiz bəndi azalaraq 0,31 % olub. Beləliklə bu axtarış sistemin bazar payı son 1 ayda 28 % azalıb.