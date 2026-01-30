Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" bu gün "Quba" ilə qarşılaşacaq
Komanda
- 30 yanvar, 2026
- 09:27
Azərbaycan Basketbol Liqasının XV turunda daha bir oyun baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, "Naxçıvan" bu gün "Quba" ilə üz-üzə gələcək.
B qrupunun qarşılaşması Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək. "Naxçıvan" 25 xalla qrupda ikincidir. 19 xala malik "Quba" isə üçüncü pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan "Lənkəran" - "Ordu" matçı qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 103:63.
Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura fevralın 1-də yekun vurulacaq.
