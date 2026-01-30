Azərbaycan idmançısı Andorradakı beynəlxalq turnirdə uğurlu çıxış edib
Fərdi
- 30 yanvar, 2026
- 09:35
Azərbaycan təmsilçisi Şanel Akselsson Andorrada keçirilən "Trofeu Borrufa" beynəlxalq xizək turnirində uğurlu çıxış edib.
"Report" Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, o, 17 ölkəni təmsil edən 55 idmançının mübarizəsində ilk "beşlik"də qərarlaşaraq hesabına xallar əlavə etməyi bacarıb.
U14 kateqoriyasında ilk dəfə yarışan idmançı dağ xizəyinin nəhəng slalom növü üzrə keçirilən mübarizədə 5-ci olub.
Qeyd edək ki, "Trofeu Borrufa" gənc və perspektivli xizəkçilərin iştirakı ilə keçirilən, dünya xizək təqvimində xüsusi yer tutan yarışlardan biri sayılır.
