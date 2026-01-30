İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycan Premyer Liqasının XVIII turuna iki oyunla start veriləcək

    Futbol
    • 30 yanvar, 2026
    • 09:09
    Azərbaycan Premyer Liqasının XVIII turuna iki oyunla start veriləcək

    Misli Premyer Liqasının XVIII turuna bu gün iki oyunla start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, ilk görüş Yevlaxda təşkil olunacaq.

    "Karvan-Yevlax" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda, saat 14:30-da başlayacaq.

    27 xala malik "Sumqayıt" turnir cədvəlinin 5-ci pilləsində qərarlaşıb. 6 xalı olan "Karvan-Yevlax" isə sonuncu - 12-cidir.

    Günün son matçında "Qəbələ" evdə "İmişli" ilə üz-üzə gələcək. Bu matç Qəbələ şəhər stadionunda, saat 17:00-da start götürəcək.

    "Qəbələ" 11 xalla 11-ci, 18 xalı olan "İmişli" doqquzuncudur.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XVIII tur

    30 yanvar

    14:30. "Karvan-Yevlax" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Eyyub İbrahimov, Zöhrab Abbasov, Murad Səlimov.

    VAR: İnqilab Məmmədov.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.

    Yevlax şəhər stadionu

    17:00. "Qəbələ" – "İmişli"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Akif Əmirəli, Kərim Zeynalov, Ruslan Quliyev.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Rahil Ramazanov.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.

    Qəbələ şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, XVIII tura fevralın 1-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası XVIII tur

