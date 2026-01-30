Azərbaycan Premyer Liqasının XVIII turuna iki oyunla start veriləcək
- 30 yanvar, 2026
- 09:09
Misli Premyer Liqasının XVIII turuna bu gün iki oyunla start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, ilk görüş Yevlaxda təşkil olunacaq.
"Karvan-Yevlax" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda, saat 14:30-da başlayacaq.
27 xala malik "Sumqayıt" turnir cədvəlinin 5-ci pilləsində qərarlaşıb. 6 xalı olan "Karvan-Yevlax" isə sonuncu - 12-cidir.
Günün son matçında "Qəbələ" evdə "İmişli" ilə üz-üzə gələcək. Bu matç Qəbələ şəhər stadionunda, saat 17:00-da start götürəcək.
"Qəbələ" 11 xalla 11-ci, 18 xalı olan "İmişli" doqquzuncudur.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XVIII tur
30 yanvar
14:30. "Karvan-Yevlax" – "Sumqayıt"
Hakimlər: Əli Əliyev, Eyyub İbrahimov, Zöhrab Abbasov, Murad Səlimov.
VAR: İnqilab Məmmədov.
AVAR: Teymur Teymurov.
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.
AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.
Yevlax şəhər stadionu
17:00. "Qəbələ" – "İmişli"
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Akif Əmirəli, Kərim Zeynalov, Ruslan Quliyev.
VAR: Əliyar Ağayev.
AVAR: Rahil Ramazanov.
Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.
AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.
Qəbələ şəhər stadionu
Qeyd edək ki, XVIII tura fevralın 1-də yekun vurulacaq.