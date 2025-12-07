Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    ИКТ
    • 07 декабря, 2025
    • 07:09
    WP: Чат-боты влияют на избирателей эффективнее предвыборных кампаний

    Ученые выяснили, что чат-боты с искусственным интеллектом могут влиять на политические предпочтения избирателей активнее, чем предвыборные кампании по ТВ.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на исследования научных журналов Science и Nature.

    "Поменять мнение людей о политических кандидатах очень сложно <...> Поэтому мы были удивлены, обнаружив, что чат-боты действительно способны оказывать столь значительный эффект", - заявил соавтор обоих исследований Дэвид Рэнд.

    Ученые провели эксперимент с участием более 80 тыс. человек в четырех странах, в котором предложили людям провести политические дискуссии с чат-ботами, поддерживавшими либо президента США Дональда Трампа, либо бывшего вице-президента от демократов Камалу Харрис.

    Исследование показало, что чат-боты смогли убедить испытуемых поменять свою политическую позицию в 1 из 25 случаев. Эксперты отмечают, что оценить масштаб влияния ИИ на электоральные процессы сложно, но эксперимент демонстрирует, что чат-боты способны склонить большее количество избирателей, чем тактики, применяемые в предвыборных кампаниях США.

    "Одним из следствий этого является то, что если [компании, занимающиеся ИИ] <...> настроят модели так, чтобы они склонялись в ту или иную сторону, это может существенно изменить мнение людей", - дополнил Рэнд.

