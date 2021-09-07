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WhatsApp позволит скрывать время последнего посещения

WhatsApp позволит скрывать время последнего посещения Разработчики WhatsApp внедрили новую функцию, которая позволяет установить, кто именно сможет видеть определенные части профиля, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
ИКТ
7 сентября 2021 г. 16:10
WhatsApp позволит скрывать время последнего посещения

Разработчики WhatsApp внедрили новую функцию, которая позволяет установить, кто именно сможет видеть определенные части профиля, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Настройки в меню, к примеру, "Был в сети", "Фото профиля" и "Просмотр контакта" сейчас могут видеть либо все, либо никто. Теперь команда WhatsApp тестирует возможность сделать эти функции избирательными, чтобы отдельные контакты не могли видеть статус и прочие данные.

Эта опция, например, позволит скрыть "Был в сети" от некоторых собеседников без отключения просмотра для всех остальных. Это также касается и другой дополнительной информации, включая возможности просмотра фото профиля. Стоит отметить, что функция двусторонняя - если пользователь отключил кому-либо просмотр, он и сам не сможет ознакомиться с данными собеседника.

Пока появилась информация о подготовке функции для iOS, но в будущем она будет доступна всем смартфонам, совместимым с WhatsApp.

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Версия на английском языке WhatsApp to allow users to hide online status
Версия на азербайджанском языке “Whatsapp” istifadəçiləri sonuncu dəfə onlayn olduqları vaxtı gizlədə biləcəklər

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