WhatsApp позволит скрывать время последнего посещения

Разработчики WhatsApp внедрили новую функцию, которая позволяет установить, кто именно сможет видеть определенные части профиля, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Настройки в меню, к примеру, "Был в сети", "Фото профиля" и "Просмотр контакта" сейчас могут видеть либо все, либо никто. Теперь команда WhatsApp тестирует возможность сделать эти функции избирательными, чтобы отдельные контакты не могли видеть статус и прочие данные.
Эта опция, например, позволит скрыть "Был в сети" от некоторых собеседников без отключения просмотра для всех остальных. Это также касается и другой дополнительной информации, включая возможности просмотра фото профиля. Стоит отметить, что функция двусторонняя - если пользователь отключил кому-либо просмотр, он и сам не сможет ознакомиться с данными собеседника.
Пока появилась информация о подготовке функции для iOS, но в будущем она будет доступна всем смартфонам, совместимым с WhatsApp.