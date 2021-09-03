Whatsapp получил штраф в 225 млн евро за нарушение правил ЕС о защите данных

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала WhatsApp на 225 млн евро за нарушение правил ЕС по защите данных.

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала WhatsApp на 225 млн евро за нарушение правил ЕС по защите данных.

Как передает Report, об этом пишет CNBC. Компания намерена обжаловать это решение.



Ирландский регулятор обвинил мессенджер в недостаточном информировании его пользователей о сборе и использовании их личной информации, а также обмене этими данными материнской компании Facebook. Решение ведомства опубликовано на сайте Европейского совета по защите данных.



От платформы потребовали настроить политику конфиденциальности и способы взаимодействия с пользователями в соответствии с европейским законодательством о конфиденциальности.



«WhatsApp стремится предоставлять безопасные и защищенные услуги. Мы работали над тем, чтобы та информация, которую мы предоставляем, была прозрачной и исчерпывающей, и мы продолжим это делать», - заявил представитель мессенджера.



Компания делится номерами телефонов, транзакциями, деловыми взаимодействиями, информацией о мобильных устройствах, IP-адресами с Facebook, об этом сообщается в разделе часто задаваемых вопросов мессенджера. При этом, ни личные разговоры, ни данные о геолокации или журналов вызовов не передаются в материнскую компанию.



Данная сумма стала самым большим штрафом в истории ирландского регулятора, мессенджером WhatsApp на сегодня пользуется свыше 2 млрд человек по всему миру.