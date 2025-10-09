Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Все системы по сбору персональных данных в Азербайджане объединят в единый госреестр

    ИКТ
    • 09 октября, 2025
    • 16:32
    Все системы по сбору персональных данных в Азербайджане объединят в единый госреестр

    В Азербайджане все системы по сбору персональных данных к концу текущего года будут объединены в государственном реестре информационных систем персональных данных.

    Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Службы электронной безопасности Фарид Зейналов на конференции, организованной в рамках мероприятия "Конкурс по защите критической инфраструктуры" (CIDC-2025).

    Он отметил, что всем государственным и частным организациям направлены соответствующие обращения:

    "Таким образом, они направляют нам перечень систем, используемых в этих организациях и обрабатывающих персональные данные. На основе этой информации системы вносятся в реестр. После этого им выдаются соответствующие лицензии".

    Зейналов отметил, что к этим системам предъявляются определенные требования, в частности - фиксация информации о том, кто, когда и какие изменения вносил в персональные данные.

    информационные системы персональные данные госреестр
    Bu ilin sonuna qədər fərdi məlumatlarla bağlı bütün sistemlər müvafiq reyestrdə cəmləşəcək

    Последние новости

    17:38
    Фото

    Представители АФФА встретились в Париже с послом Азербайджана во Франции

    Футбол
    17:33

    ЦБА выдал Mpay обязательное к исполнению предписание

    Финансы
    17:30

    В Астаре задержан наркокурьер с 55 кг наркотиков

    Происшествия
    17:30

    Азербайджан может сотрудничать с кувейтской компанией Alshaya Group в сфере цифровой торговли

    Бизнес
    17:24

    Оператор энергосистемы Испании предупредил о риске блэкаута

    Энергетика
    17:23

    Азербайджан и Кувейт обсудили приоритетные направления экономического сотрудничества

    Бизнес
    17:19

    Директор: Исследование останков 327 человек подтвердило факт нанесения смертельных травм

    Внутренняя политика
    17:17

    Стоимость серебра обновила исторический максимум

    Финансы
    17:10

    Глава малазийской корпорации: Азербайджан должен определить приоритеты халяльной индустрии

    Бизнес
    Лента новостей