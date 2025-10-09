Все системы по сбору персональных данных в Азербайджане объединят в единый госреестр

В Азербайджане все системы по сбору персональных данных к концу текущего года будут объединены в государственном реестре информационных систем персональных данных.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Службы электронной безопасности Фарид Зейналов на конференции, организованной в рамках мероприятия "Конкурс по защите критической инфраструктуры" (CIDC-2025).

Он отметил, что всем государственным и частным организациям направлены соответствующие обращения:

"Таким образом, они направляют нам перечень систем, используемых в этих организациях и обрабатывающих персональные данные. На основе этой информации системы вносятся в реестр. После этого им выдаются соответствующие лицензии".

Зейналов отметил, что к этим системам предъявляются определенные требования, в частности - фиксация информации о том, кто, когда и какие изменения вносил в персональные данные.