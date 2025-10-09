İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    • 09 oktyabr, 2025
    • 16:12
    Bu ilin sonuna qədər fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət reyestri formalaşdırılacaq

    Bu ilin sonuna qədər Azərbaycanda fərdi məlumat toplayan bütün sistemlər fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət reyestrində cəmləşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Fərid Zeynalov "Kritik İnfrastrukturun Müdafiə Yarışı" (CIDC-2025) tədbiri çərçivəsində təşkil olunmuş konfransda bildirib.

    O qeyd edib ki, bütün dövlət və özəl qurumlara bununla bağlı müraciətlər göndərilib: "Beləliklə həmin təşkilatlarda istifadədə olan, fərdi məlumatları emal edən sistemlərin siyahısını bizə göndərirlər. Onun əsasında isə həmin sistemlər reyestrə daxil edilir. Bundan sonra onlara müvafiq qaydada lisenziyalar da verilir.

    Sistemlərə müəyyən tələblər də qoyulur. Onların içində mütləq şəkildə həmin bu fərdi məlumatı kimin, nə zaman daxil etməsi, hansı dəyişikliklərin edilməsi olmalıdır".

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Elektron Təhlükəsizlik Xidməti Fərid Zeynalov CIDC 2025: 2-ci Kibertəhlükəsizlik Konfransı

