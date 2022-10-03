Во время войны армяне активно пользовались соцсетями для сбора данных наших граждан

Во время Отечественный войны наши враги использовали все возможности социальных сетей для получения информации о наших гражданах.

Во время Отечественной войны противник использовал возможности социальных сетей для сбора информации о гражданах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра развития электронного правительства Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Фариз Джафаров, выступая на саммите "Глобальная гибридная война и кибербезопасность" в Баку.

Граждане Азербайджана делились в соцсетях фотографиями своих биометрических паспортов, других документов, что в условиях существующего уровня развития технологий небезопасно. В целом такое бездумное обращение своими личными данными является угрозой как для самих граждан, так и в целом для государства, сказал Ф.Джафаров. По его мнению, необходимы действенные инструменты для борьбы госучреждений с потенциальными киберугрозами и возможной утечкой личных данных.