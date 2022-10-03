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Во время войны армяне активно пользовались соцсетями для сбора данных наших граждан

Во время войны армяне активно пользовались соцсетями для сбора данных наших граждан Во время Отечественный войны наши враги использовали все возможности социальных сетей для получения информации о наших гражданах.
ИКТ
3 октября 2022 г. 13:06
Во время войны армяне активно пользовались соцсетями для сбора данных наших граждан

Во время Отечественной войны противник использовал возможности социальных сетей для сбора информации о гражданах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра развития электронного правительства Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Фариз Джафаров, выступая на саммите "Глобальная гибридная война и кибербезопасность" в Баку.

Граждане Азербайджана делились в соцсетях фотографиями своих биометрических паспортов, других документов, что в условиях существующего уровня развития технологий небезопасно. В целом такое бездумное обращение своими личными данными является угрозой как для самих граждан, так и в целом для государства, сказал Ф.Джафаров. По его мнению, необходимы действенные инструменты для борьбы госучреждений с потенциальными киберугрозами и возможной утечкой личных данных.

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Версия на азербайджанском языке Fariz Cəfərov: "Düşmən vətəndaşlarımızın məlumatlarını almağa çalışırdı"

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