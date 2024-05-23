О нас

Власти Южной Кореи выделили $19 млрд на развитие индустрии полупроводников

Власти Южной Кореи выделили $19 млрд на развитие индустрии полупроводников Правительство Южной Кореи объявило о выделении 26 трлн вон (19,1 млрд долларов) на поддержку и развитие национальной индустрии полупроводников.
ИКТ
23 мая 2024 г. 15:47
Власти Южной Кореи выделили $19 млрд на развитие индустрии полупроводников

Правительство Южной Кореи объявило о выделении 26 трлн вон (19,1 млрд долларов) на поддержку и развитие национальной индустрии полупроводников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, президент страны Юн Сок Ёль отметил, что 17 трлн вон (12,5 млрд долларов) будет направлено в виде инвестиций через южнокорейский государственный Банк развития.

Остальные средства будут выделены в виде налоговых льгот корейским производителям и стартапам, а также на программы обучения сотрудников и поиска талантливой молодежи для полупроводниковой отрасли Южной Кореи.

Эксперты отмечают, что власти Южной Кореи объявили о мерах поддержки на фоне обострившейся конкуренции на мировом рынке полупроводников со стороны китайских и американских производителей, особенно на фоне растущего спроса на технологии с использованием искусственного интеллекта. Министерство промышленности Южной Кореи надеется, что новые меры поддержки позволят стране увеличить свою долю на мировом рынке мобильных процессоров с нынешних 2% до 10%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Агдеринском районе восстановят пять школ
В Агдеринском районе восстановят пять школ
23 мая 2024 г. 15:22
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
23 мая 2024 г. 10:42
Президент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
ФотоПрезидент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
22 мая 2024 г. 19:49
Президент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
ФотоПрезидент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
22 мая 2024 г. 19:27
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
22 мая 2024 г. 18:53
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
21 мая 2024 г. 16:10
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
21 мая 2024 г. 15:16
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi