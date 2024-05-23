Власти Южной Кореи выделили $19 млрд на развитие индустрии полупроводников

Правительство Южной Кореи объявило о выделении 26 трлн вон (19,1 млрд долларов) на поддержку и развитие национальной индустрии полупроводников.

Правительство Южной Кореи объявило о выделении 26 трлн вон (19,1 млрд долларов) на поддержку и развитие национальной индустрии полупроводников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, президент страны Юн Сок Ёль отметил, что 17 трлн вон (12,5 млрд долларов) будет направлено в виде инвестиций через южнокорейский государственный Банк развития.

Остальные средства будут выделены в виде налоговых льгот корейским производителям и стартапам, а также на программы обучения сотрудников и поиска талантливой молодежи для полупроводниковой отрасли Южной Кореи.

Эксперты отмечают, что власти Южной Кореи объявили о мерах поддержки на фоне обострившейся конкуренции на мировом рынке полупроводников со стороны китайских и американских производителей, особенно на фоне растущего спроса на технологии с использованием искусственного интеллекта. Министерство промышленности Южной Кореи надеется, что новые меры поддержки позволят стране увеличить свою долю на мировом рынке мобильных процессоров с нынешних 2% до 10%.