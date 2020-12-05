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Власти США не будут продлевать отсрочку запрета TikTok

Власти США не будут продлевать отсрочку запрета TikTok Власти США не намерены продлевать крайний срок запрета приложения TikTok, который должен вступить в силу, если ByteDance не продаст ее американский сегмент
ИКТ
5 декабря 2020 г. 11:09
Власти США не будут продлевать отсрочку запрета TikTok

Власти США не намерены продлевать крайний срок запрета приложения TikTok, который должен вступить в силу, если ByteDance не продаст ее американский сегмент.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

На прошлой неделе Комитет по международным инвестициям в США предоставил отсрочку запрета TikTok до 4 декабря. По данным источников, власти не намерены делать это снова, соответствующее решение лично принял президент США Дональд Трамп. Однако переговоры между компанией и правительством, как ожидается, продолжатся.

По словам представителя министерства финансов США, которые приводит агентство, Комитет по международным инвестициям в США "сотрудничает с ByteDance с целью завершения продажи части активов и других шагов, необходимых для устранения рисков национальной безопасности".

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