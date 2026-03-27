"Википедия" запретила добавлять статьи, написанные с помощью ИИ

Англоязычный раздел "Википедии" ввел официальный запрет на создание и редактирование статей при помощи нейросетей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте онлайн-энциклопедии.

Редакторское сообщество пришло к выводу, что материалы, подготовленные искусственным интеллектом, зачастую идут вразрез с ключевыми принципами энциклопедии. Соответствующие ограничения уже зафиксированы в официальных правилах проекта.

Тем не менее полного отказа от современных технологий не произошло. Редакторы по-прежнему могут прибегать к помощи ИИ для базовой вычитки текстов при условии, что новая информация не вносится. Кроме того, допускается использование машинного перевода, однако автор обязан затем тщательно проверить результат.

Разработчики новых правил обратили внимание на важный нюанс: порой живые авторы пишут в такой манере, которую легко принять за машинную генерацию. В связи с этим модераторам рекомендовано не делать выводы о происхождении текста исключительно на основе стилистики при рассмотрении вопросов о правах редактора.

Вместе с тем, отмечают специалисты, администрация "Википедии" вряд ли сможет отличить качественно сгенерированный и впоследствии доработанный человеком ИИ-текст от полностью написанного редактором вручную. Поэтому практическая реализация полного запрета на использование нейросетей остается под большим вопросом.