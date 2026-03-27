"Vikipediya" məqalələrin süni intellekt vasitəsilə yaradılmasını qadağan edib
- 27 mart, 2026
- 02:03
"Vikipediya"nın ingilisdilli bölməsi məqalələrin süni intellekt vasitəsilə yaradılmasına və redaktə edilməsinə rəsmi qadağa qoyub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə onlayn ensiklopediyanın saytındakı məlumatda bildirilir.
Redaktorlar icması belə qənaətə gəlib ki, süni intellekt tərəfindən hazırlanan materiallar çox vaxt ensiklopediyanın əsas prinsiplərinə zidd olur. Müvafiq məhdudiyyətlər artıq layihənin rəsmi qaydalarında təsbit edilib.
Bununla belə, müasir texnologiyalardan tam imtina edilməyib. Redaktorlar yeni məlumat əlavə etməmək şərtilə mətnlərin ilkin yoxlanışı üçün yenə də süni intellektin köməyindən istifadə edə bilərlər. Bundan əlavə, süni intellekt tərcüməsindən istifadəyə icazə verilir, lakin müəllif sonradan nəticəni diqqətlə yoxlamağa borcludur.
Yeni qaydaları hazırlayanlar vacib bir nüansa diqqət çəkiblər: bəzən canlı müəlliflər elə tərzdə yazırlar ki, onu asanlıqla süni intellekt kimi qəbul etmək olar. Bununla əlaqədar moderatorlara redaktor hüquqları ilə bağlı məsələləri nəzərdən keçirərkən mətnin mənşəyi barədə yalnız üslub əsasında nəticə çıxarmamaq tövsiyə edilib.
Bununla yanaşı, mütəxəssislər qeyd edirlər ki, "Vikipediya" rəhbərliyi keyfiyyətli şəkildə generasiya olunmuş və sonradan insan tərəfindən təkmilləşdirilmiş süni intellekt mətnini redaktor tərəfindən tamamilə əllə yazılmış mətndən çətin fərqləndirə bilsin. Buna görə də süni intellektdən istifadəyə qoyulan tam qadağanın praktiki icrası böyük sual altında qalır.