Вице-премьер Украины попросил Маска предоставить доступ к спутниковому интернету Starlink

Вице-премьер Украины Михаил Федоров обратился к главе Tesla Inc. Илону Маску с просьбой обеспечить стране доступ к спутниковому Интернету Starlink, передает Report.

Вице-премьер Украины Михаил Федоров обратился к главе Tesla Inc. Илону Маску с просьбой обеспечить стране доступ к спутниковому Интернету Starlink, передает Report.

"Уважаемый Илон Маск!... Прошу вас как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету. А также обратиться к России – многие думающие россияне уважают вас!" - написал он в телеграм-канале.

Федоров подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке.

"Пока вы пытаетесь колонизировать Марс, Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса — российские ракеты бомбят украинские сады и больницы!", - говорится в обращении Федорова к главе Tesla Inc.