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Вице-премьер Украины попросил Маска предоставить доступ к спутниковому интернету Starlink

Вице-премьер Украины попросил Маска предоставить доступ к спутниковому интернету Starlink Вице-премьер Украины Михаил Федоров обратился к главе Tesla Inc. Илону Маску с просьбой обеспечить стране доступ к спутниковому Интернету Starlink, передает Report.
ИКТ
26 февраля 2022 г. 17:19
Вице-премьер Украины попросил Маска предоставить доступ к спутниковому интернету Starlink

Вице-премьер Украины Михаил Федоров обратился к главе Tesla Inc. Илону Маску с просьбой обеспечить стране доступ к спутниковому Интернету Starlink, передает Report.

"Уважаемый Илон Маск!... Прошу вас как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету. А также обратиться к России – многие думающие россияне уважают вас!" - написал он в телеграм-канале.

Федоров подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке.

"Пока вы пытаетесь колонизировать Марс, Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса — российские ракеты бомбят украинские сады и больницы!", - говорится в обращении Федорова к главе Tesla Inc.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna rəsmisi Maskdan “Starlink” peyk internetinə çıxış istəyib

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