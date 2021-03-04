Великобритания начала антимонопольное расследование в отношении Apple

Разработчики вынуждены платить Apple 30% за распространение их приложений через App Store

Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) проведет антимонопольное расследование в отношении американской компании Apple.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщается на сайте регулятора .

Расследование началось из-за заявлений разработчиков о том, что условия магазина приложений Apple несправедливые и антиконкурентные. Жалобы разработчиков связаны с тем, что они вынуждены платить Apple комиссию 30% за распространение их приложений через фирменный магазин корпорации — App Store, не имея возможности взаимодействовать с клиентами вне фирменного магазина корпорации. Оплата всех дополнительных опций и обновлений, которые клиент захочет приобрести для конкретного приложения, тоже должна проходить через App Store.

«Во время расследования CMA будет изучено, занимает ли Apple доминирующее положение в связи с распространением приложений на устройствах фирмы в Великобритании и, если это так, навязывает ли несправедливые или антиконкурентные условия разработчикам, использующим App Store, что в конечном итоге приводит к тому, что пользователи имеют меньший выбор или платят больше за приложения и дополнительные функции», — отмечается в сообщении регулятора.

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