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ВБ: Ежемесячный мобильный широкополосный трафик на одного человека в Азербайджане достиг 2,3 Гб

ВБ: Ежемесячный мобильный широкополосный трафик на одного человека в Азербайджане достиг 2,3 Гб
ИКТ
25 марта 2024 г. 17:45
ВБ: Ежемесячный мобильный широкополосный трафик на одного человека в Азербайджане достиг 2,3 Гб

В 2023 году 86% населения Азербайджана пользовались интернетом, а количество пользователей фиксированного широкополосного интернета на 100 человек составляло 20.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Всемирного банка.

Число уникальных пользователей мобильного интернета в Азербайджане в прошлом году составило 64%, а объем ежемесячного мобильного широкополосного трафика на одного человека - 2,3 гигабайта.

По данным 2021 года, 43% населения страны старше 15 лет совершали цифровые платежи.

При этом Азербайджан набрал 0,69 балла в индексе электронного правительства ООН.

"В ряде стран с уровнем дохода выше среднего наблюдается огромный рост экспорта ИТ-услуг после пандемии. 6 из 10 таких стран расположены в Европе и Центральной Азии. Эти страны увеличили экспорт ИТ-услуг на 30-130% в 2019-2022 годах", - говорится в отчете.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: Azərbaycanda adambaşına aylıq mobil genişzolaqlı trafik 2,3 giqabayta çatıb

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