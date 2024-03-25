ВБ: Ежемесячный мобильный широкополосный трафик на одного человека в Азербайджане достиг 2,3 Гб

В 2023 году 86% населения Азербайджана пользовались интернетом, а количество пользователей фиксированного широкополосного интернета на 100 человек составляло 20.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Всемирного банка.

Число уникальных пользователей мобильного интернета в Азербайджане в прошлом году составило 64%, а объем ежемесячного мобильного широкополосного трафика на одного человека - 2,3 гигабайта.

По данным 2021 года, 43% населения страны старше 15 лет совершали цифровые платежи.

При этом Азербайджан набрал 0,69 балла в индексе электронного правительства ООН.

"В ряде стран с уровнем дохода выше среднего наблюдается огромный рост экспорта ИТ-услуг после пандемии. 6 из 10 таких стран расположены в Европе и Центральной Азии. Эти страны увеличили экспорт ИТ-услуг на 30-130% в 2019-2022 годах", - говорится в отчете.