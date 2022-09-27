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В WhatsApp появились ссылки для быстрых звонков

В WhatsApp появились ссылки для быстрых звонков Пользователям WhatsApp на мобильных устройствах стала доступна возможность поделиться ссылкой для звонков.
ИКТ
27 сентября 2022 г. 09:55
В WhatsApp появились ссылки для быстрых звонков

Пользователям WhatsApp на мобильных устройствах стала доступна возможность поделиться ссылкой для звонков.

Как передает Report, аналогичная функция представлена в FaceTime, Zoom и других конференц-приложениях.

Во вкладке "Звонки" у некоторых пользователей уже появился пункт "Создать ссылку для звонка", при нажатии которой пользователи будут автоматически переброшены на вызов. Это работает для всех пользователей WhatsApp, даже если они не указаны в качестве контактов.

Сообщается, что ссылки для звонков находятся в процессе развертывания, и в течение недели нововведение будет доступно уже для всех пользователей WhatsApp.

Также представители мессенджера анонсировали работу над видеозвонками для 32 человек со сквозным шифрованием. Когда станут доступны защищенные групповые видеовызовы, не сообщается.

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