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В WhatsApp добавили новые возможности для групповых вызовов

В WhatsApp добавили новые возможности для групповых вызовов Разработчики WhatsApp представили обновление мессенджера на Android и iOS, в котором появилась функция приглушения звука участников группового звонка и другие нововведения.
ИКТ
18 июня 2022 г. 17:12
В WhatsApp добавили новые возможности для групповых вызовов

Разработчики WhatsApp представили обновление мессенджера на Android и iOS, в котором появилась функция приглушения звука участников группового звонка и другие нововведения.

Как передает Report, об этом сообщает портал FoneArena.

Теперь во время группового вызова пользователи могут отключать звук других участников. Это может быть очень полезно, когда кто-то из собеседников забыл отключить микрофон. Функция будет доступна каждому участнику группового вызова и не будет ограничиваться администратором вызова.

Также у участников группового звонка появится возможность отправлять друг другу личные сообщения. Наряду с этим, в WhatsApp также добавили специальное уведомление, которое будет показываться всем участникам группового чата, когда к ним присоединится новый пользователь.

Разработчики WhatsApp уже начали распространение нововведения среди пользователей мессенджера на Android и iOS.

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