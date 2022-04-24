О нас
Аудио новости

В WhatsApp для смартфонов появилась новая функция

В WhatsApp для смартфонов появилась новая функция В последней версии мессенджера WhatsApp для смартфонов iPhone появилась новая функция - теперь до 32 пользователей одновременно смогут участвовать в групповых голосовых звонках.
ИКТ
24 апреля 2022 г. 06:09
В WhatsApp для смартфонов появилась новая функция

В последней версии мессенджера WhatsApp для смартфонов iPhone появилась новая функция - теперь до 32 пользователей одновременно смогут участвовать в групповых голосовых звонках.

Как передает Report, об этом сообщает 9to5Mac.

Отмечается, что речь идет о версии 22.8.80, доступной для загрузки всем обладателям гаджетов Apple на iOS. Также в обновлении содержится переработанный интерфейс приложения.

По данным журналистов, еще в эту версию добавлена новая настройка приватности - возможность закрыть доступ к любимым медиафайлам, которые в "Фото" помечены знаком сердца. В 9to5Mac заметили, что появление этих функций для всех пользователей может растянуться на неделю, как это случалось и с предыдущими улучшениями WhatsApp.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “WhatsApp”a yeni funksiya əlavə edilib

Самое важное

Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов
23 апреля 2022 г. 20:30
Определен состав делегации по подготовке мирного договора с Арменией
Определен состав делегации по подготовке мирного договора с Арменией
23 апреля 2022 г. 19:37
Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Шарлем Мишелем
Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Шарлем Мишелем
23 апреля 2022 г. 18:45
В Шуше строится семь жилых массивов
В Шуше строится семь жилых массивов
23 апреля 2022 г. 12:37
Посольство США в Армении: Эндрю Шофер является советником Госдепа по переговорам на Кавказе
Посольство США в Армении: Эндрю Шофер является советником Госдепа по переговорам на Кавказе
23 апреля 2022 г. 10:45
Работа V Съезда азербайджанцев мира в Шуше продолжилась панельными заседаниями
ФотоРабота V Съезда азербайджанцев мира в Шуше продолжилась панельными заседаниями
23 апреля 2022 г. 00:43
Президент Ильхам Алиев выступил с речью на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил с речью на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
22 апреля 2022 г. 21:28
V Съезд азербайджанцев мира : обсужден вклад диаспоры в восстановление Карабаха
ФотоV Съезд азербайджанцев мира : обсужден вклад диаспоры в восстановление Карабаха
22 апреля 2022 г. 18:29
Центр приема граждан обнародовал график на май
Центр приема граждан обнародовал график на май
22 апреля 2022 г. 15:21
Продлен срок особого карантинного режима
Продлен срок особого карантинного режима
22 апреля 2022 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi