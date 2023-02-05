О нас

В Telegram добавлена функция перевода чатов и каналов

В Telegram добавлена функция перевода чатов и каналов В новом обновлении мессенджера Telegram появилась функция перевода чатов и каналов, услуга доступна лишь пользователям с подпиской Premium.
ИКТ
5 февраля 2023 г. 10:21
В Telegram добавлена функция перевода чатов и каналов

В новом обновлении мессенджера Telegram появилась функция перевода чатов и каналов, услуга доступна лишь пользователям с подпиской Premium.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте компании.

Кроме этого, в разделе "Использование сети" появилась статистика использования Wi-Fi и мобильного трафика. Вдобавок к этому пользователи могут изменить параметры автозагрузки и назначить автосохранение полученных медиа. Для этого в настройках необходимо указать тип чатов, размер и вид материалов.

Администраторы групп смогут разрешить или запретить отправку девяти видов медиафайлов.

Еще одним обновлением стала возможность поиска в панели стикеров, эмодзи, а также в меню реакций и статусов. Также пользователи смогут использовать стикеры и анимированные эмодзи в конструкторе аватаров в качестве фото для личного профиля или канала.

Следите за самыми актуальными новостями со всего мира в нашем Telegram-канале.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
4 февраля 2023 г. 10:49
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
3 февраля 2023 г. 12:16
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
2 февраля 2023 г. 22:10
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
2 февраля 2023 г. 21:06
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
2 февраля 2023 г. 20:54
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
2 февраля 2023 г. 20:51
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
2 февраля 2023 г. 19:10
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
2 февраля 2023 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi