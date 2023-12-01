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В США усомнились в проведении высадки на Луну в срок

В США усомнились в проведении высадки на Луну в срок Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), скорее всего, не сможет осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны в конце 2025 года.
ИКТ
1 декабря 2023 г. 01:13
В США усомнились в проведении высадки на Луну в срок

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), скорее всего, не сможет осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны в конце 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую оценку дало Главное контрольное управление США.

Отмечается, что сомнения в сроках проведения высадки в срок возникли из-за проблем с разработкой посадочного модуля и скафандра. В частности, некоторые летные испытания были отложены. Это, в свою очередь, может повлиять на сроки проведения последующих испытаний. "В результате мы установили, что миссия по высадке на Луне вряд ли будет осуществлена в 2025 году, как планируется", - говорится в сообщении Счетной палаты.

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