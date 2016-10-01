В США суд обязал Apple выплатить за нарушение патента

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Суд штата Техас обязал корпорацию Apple Inc. выплатить 302,4 млн долларов США компании VirnetX Holding Corp. за незаконное использование принадлежащих ей технологий, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что Apple нарушила права на два патента, которыми владеет VirnetX. При этом один из патентов относится к приложениям для видеозвонков FaceTime, другой - к системе индивидуальной доставки абоненту телевизионных программ и фильмов по цифровой сети (VoD).

По данным издания Bloomberg, VirnetX неоднократно подавала иски в отношении Apple. Так, в 2012 году суд признал претензии компании правомочными. Apple должна была выплатить 368 млн долларов США, но в дальнейшем апелляционный суд отклонил данное решение. Похожая ситуация произошла в феврале 2016 года, тогда корпорацию обязали выплатить 625 млн долларов США, но и это решение было также отклонено.