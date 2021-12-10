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В США на Apple подали коллективный иск из-за смарт-часов

В США на Apple подали коллективный иск из-за смарт-часов На компанию Apple в очередной раз подали в суд — на этот раз из-за смарт-часов Apple Watch.
ИКТ
10 декабря 2021 г. 12:48
В США на Apple подали коллективный иск из-за смарт-часов

На компанию Apple в очередной раз подали в суд — на этот раз из-за смарт-часов Apple Watch.

Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, коллективный иск поступил в федеральный суд штата Калифорния (США). В нем утверждается, что в часах нет запаса пространства под вздувшийся аккумулятор, поэтому они несут пользователю "нераскрытую и неоправданно опасную угрозу".

В список внесены модели от Apple Watch до Apple Watch Series 6. Утверждается, что в умных часах якобы нет "теплового или иного решения для предотвращения и/или уменьшения опасности отсоединения, разрушения или трещины экрана часов в результате недостаточного пространства, выделенного в устройстве для прямоугольной батареи". Потенциальная проблема может оказать давление на экран снизу вверх, после чего он отсоединится от часов и расколется.

Недовольные Apple Watch требуют суда присяжных, возмещения убытков истцам и публичного раскрытия дефекта представителями Apple.

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