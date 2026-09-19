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    В США четыре ИИ-компании обвинили в сговоре с целью замедлить развитие искусственного интеллекта

    ИКТ
    • 19 сентября, 2026
    • 19:20
    В США четыре ИИ-компании обвинили в сговоре с целью замедлить развитие искусственного интеллекта

    Группа истцов подала иск в суд Северного округа Калифорнии против американских компаний Anthropic, Google, OpenAI и SpaceXAI, обвинив их в сговоре с целью замедлить развитие искусственного интеллекта (ИИ).

    Как сообщает Report со ссылкой на судебные документы, с которыми ознакомилось агентство, иск оспаривает якобы существующую договоренность между четырьмя ведущими ИИ-компаниями о снижении темпов совершенствования конкурирующих продуктов, предлагаемых потребителям.

    Истцы обратили внимание на то, что вскоре после публикации главой Anthropic Дарио Амодеи статьи о необходимости замедлить развитие передовых ИИ-моделей с ним согласились конкуренты - основатель SpaceXAI Илон Маск, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис.

    "Договоренность ограничивает конкуренцию в вопросах развития моделей, качества продукции, инноваций, инвестиций, производства и сроков появления новых возможностей", - считают истцы.

    Их интересы представляет юридическая фирма Trial Lawyers for Justice.

    Илон Маск SpaceX Google Искусственный интеллект (ИИ)
    ABŞ-də dörd şirkət süni intellektin inkişafını ləngitməkdə ittiham edilib

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