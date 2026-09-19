В США четыре ИИ-компании обвинили в сговоре с целью замедлить развитие искусственного интеллекта

Группа истцов подала иск в суд Северного округа Калифорнии против американских компаний Anthropic, Google, OpenAI и SpaceXAI, обвинив их в сговоре с целью замедлить развитие искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report со ссылкой на судебные документы, с которыми ознакомилось агентство, иск оспаривает якобы существующую договоренность между четырьмя ведущими ИИ-компаниями о снижении темпов совершенствования конкурирующих продуктов, предлагаемых потребителям.

Истцы обратили внимание на то, что вскоре после публикации главой Anthropic Дарио Амодеи статьи о необходимости замедлить развитие передовых ИИ-моделей с ним согласились конкуренты - основатель SpaceXAI Илон Маск, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис.

"Договоренность ограничивает конкуренцию в вопросах развития моделей, качества продукции, инноваций, инвестиций, производства и сроков появления новых возможностей", - считают истцы.

Их интересы представляет юридическая фирма Trial Lawyers for Justice.