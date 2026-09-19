İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    ABŞ-də dörd şirkət süni intellektin inkişafını ləngitməkdə ittiham edilib

    İKT
    • 19 sentyabr, 2026
    • 20:04
    ABŞ-də dörd şirkət süni intellektin inkişafını ləngitməkdə ittiham edilib

    Bir qrup iddiaçı Kaliforniyanın Şimal Dairə Məhkəməsində Amerikanın "Anthropic", "Google", "OpenAI" və "SpaceXAI" şirkətlərinə qarşı iddia qaldıraraq onları süni intellektin inkişafını ləngitmək məqsədilə sövdələşmədə ittiham edib.

    "Report" məhkəmə sənədlərinə istinadən xəbər verir ki, iddia istehlakçılara təklif olunan rəqib məhsulların təkmilləşdirilməsi templərinin azaldılması barədə dörd aparıcı süni intellekt şirkəti arasında guya mövcud olan razılaşmanı mübahisələndirir.

    İddiaçılar diqqəti ona yönəldiblər ki, "Anthropic"in rəhbəri Dario Amodei tərəfindən qabaqcıl süni intellekt modellərinin inkişafını ləngitməyin zəruriliyi haqqında məqalə dərc edildikdən qısa müddət sonra rəqibləri – "SpaceXAI"nin banisi İlon Mask, "OpenAI"nin baş direktoru Sem Altman və "Google DeepMind"in həmtəsisçisi Demis Hassabis onunla razılaşıblar.

    İddiaçılar hesab edirlər ki, razılaşma modellərin inkişafı, məhsulun keyfiyyəti, innovasiyalar, investisiyalar, istehsal və yeni imkanların yaranma müddəti məsələlərində rəqabəti məhdudlaşdırır. Onların maraqlarını "Trial Lawyers for Justice" hüquq firması qoruyur.

    İlon Mask Sem Altman Süni intellekt (AI) Google OpenAI texnologiya şirkəti SpaceX şirkəti
    В США четыре ИИ-компании обвинили в сговоре с целью замедлить развитие искусственного интеллекта

    Son xəbərlər

    21:14

    Kanadada avtomobilin izdihama çırpılması nəticəsində altı nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:01

    Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Daxili siyasət
    20:47

    Karsten Broyer NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri seçilib

    Digər ölkələr
    20:33

    NYT: Trampın Qrenlandiya ilə bağlı bəyanatı ada sakinlərində çaşqınlıq yaradıb

    Digər ölkələr
    20:25

    Naçkebiya: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi Cənubi Qafqazda sabitlik üçün imkan yaradıb

    Xarici siyasət
    20:21

    Ukrayna və Rusiya arasında mülki şəxslərin mübadiləsi həyata keçirilib

    Digər ölkələr
    20:20
    Foto

    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən turnirdə üç medal qazanıblar

    Fərdi
    20:15
    Foto

    Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Naxçıvanda vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    20:07
    Foto

    Ukraynada Ermənistanın azərbaycanlı əhalisinin tarixi haqqında kitab çap olunub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti